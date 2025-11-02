- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 2 хв
Україна створює нові підрозділи перехоплення БпЛА та посилює ППО — Генштаб
В Україні триває формування багаторівневої протидронової оборони.
ЗСУ посилено розвивають засоби протидії ударним дронам.
Про це стало відомо під час наради Генштабу.
Під час чергової наради з питань посилення протидії ворожим ударним безпілотним літальним апаратам під керівництвом начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Андрія Гнатова обговорили поточні досягнення й визначили пріоритети для подальшого розвитку відповідних спроможностей.
На засіданні заслухали звіти про роботу груп операторів «дронів-перехоплювачів» та проаналізували практичний досвід застосування різних типів БпЛА у відповідних ролях. Окремо розглянули оперативні результати використання цих систем у реальних умовах бойових дій і склали план їхнього подальшого впровадження.
Акцент зроблено на побудові багаторівневої (ешелонованої) протиповітряної оборони: формуються нові підрозділи операторів перехоплювачів, посилюється підготовка фахівців, розгортаються додаткові навчальні майданчики й інфраструктура для відпрацювання практичних навичок.
Також продовжується створення Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних Сил ЗСУ. Також окреслили заходи з технічного дооснащення вертолітних бортів сучасними засобами виявлення та ураження для знищення ворожих дронів.
Крім того, ведеться робота з інтеграції легкомоторної авіації до завдань протидії БпЛА — це має розширити можливості поразки дронів на більших висотах.
Наголосили, що розвиток систем оборони триває постійно: противник не припиняє модернізувати засоби ураження, збільшувати їх кількість і змінювати тактику, тож сили оборони посилено відпрацьовують заходи для системного підвищення ефективності знищення ворожих безпілотників.
Нагадаємо, у 125-й бригаді заявили про зникнення без вісти підрозділів на Запорізькому напрямку. У ЗСУ розповіли щодо ситуації зникнення військових після боїв під Полтавкою та Ольгівським.
Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України оприлюднило офіційну заяву.