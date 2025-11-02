Андрій Гнатов провів нараду щодо боротьби з ударними дронами противника

ЗСУ посилено розвивають засоби протидії ударним дронам.

Про це стало відомо під час наради Генштабу.

Під час чергової наради з питань посилення протидії ворожим ударним безпілотним літальним апаратам під керівництвом начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Андрія Гнатова обговорили поточні досягнення й визначили пріоритети для подальшого розвитку відповідних спроможностей.

На засіданні заслухали звіти про роботу груп операторів «дронів-перехоплювачів» та проаналізували практичний досвід застосування різних типів БпЛА у відповідних ролях. Окремо розглянули оперативні результати використання цих систем у реальних умовах бойових дій і склали план їхнього подальшого впровадження.

Акцент зроблено на побудові багаторівневої (ешелонованої) протиповітряної оборони: формуються нові підрозділи операторів перехоплювачів, посилюється підготовка фахівців, розгортаються додаткові навчальні майданчики й інфраструктура для відпрацювання практичних навичок.

Також продовжується створення Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних Сил ЗСУ. Також окреслили заходи з технічного дооснащення вертолітних бортів сучасними засобами виявлення та ураження для знищення ворожих дронів.

Крім того, ведеться робота з інтеграції легкомоторної авіації до завдань протидії БпЛА — це має розширити можливості поразки дронів на більших висотах.

Наголосили, що розвиток систем оборони триває постійно: противник не припиняє модернізувати засоби ураження, збільшувати їх кількість і змінювати тактику, тож сили оборони посилено відпрацьовують заходи для системного підвищення ефективності знищення ворожих безпілотників.

