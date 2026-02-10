Україна створила лазерну зброю проти дронів: що відомо про систему Sunray

ППО (Ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Українські інженери та військові створили прототип лазерної зброї Sunray, здатної безшумно збивати дрони на відстані. Розробка є частиною масштабної програми зі створення вітчизняного аналога «Залізного купола» для захисту неба від масованих атак РФ.

Про це йдеться у матеріалі видання The Atlantic.

Технологічні особливості та ефективність

Як зазначають у виданні, лазерна система Sunray компактна — вона поміщається у багажник пікапа і не випромінює видимого світла чи шуму під час роботи. Під час випробувань установка за лічені секунди виявила та знищила дрон-мішень. Орієнтовна вартість українського лазера становить кілька сотень тисяч доларів. Це значно дешевше за західні аналоги, як-от американська система Helios вартістю в десятки мільйонів доларів.

Реклама

Окрім лазера, до складу українського «щита» входять інші інноваційні розробки:

швидкісний дрон-перехоплювач P1-Sun, надрукований на 3D-принтері, який уже збив понад 700 «Шахедів»;

колісні роботи з кулеметними турелями;

вуглепластикові клони російських ракет ППО.

Стратегія виживання та нове командування

Президент Володимир Зеленський визначив розгортання власної ППО пріоритетом через обмеженість поставок західного озброєння. Командувачем військ ППО та відповідальним за будівництво «купола» призначено полковника Павла Єлізарова (позивний «Лазар»), засновника успішного підрозділу ударних дронів. Головним завданням нового командування є підвищення економічної ефективності оборони неба.

За словами Єлізарова, Україна більше не може дозволити собі витрачати дорогі іноземні ракети на дешеві безпілотники, що працюють на двигунах для газонокосарок.

«Звичайно, можна використовувати Bentley для перевезення картоплі. Але це не найрозумніший спосіб виконувати роботу», — підкреслив Єлізаров, наголошуючи на необхідності масового виробництва дешевих засобів перехоплення.

Реклама

Виробничий потенціал та експорт

Як пише видання, незважаючи на постійні обстріли українських заводів, галузь безпілотників продовжує стрімко розвиватися. За даними уряду, в країні працює близько 450 компаній-виробників. Цього року Україна планує відкрити 10 «експортних центрів» у Європі, щоб залучити іноземні інвестиції та забезпечити стабільність поставок компонентів.

Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що створення «купола проти дронів» — це питання виживання країни вже сьогодні. Очікується, що інтегрована система вітчизняних засобів ППО дозволить нейтралізувати загрозу російських «роїв» безпілотників до літа цього року.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що зараз триває трансформація роботи ППО, що безпосередньо стосується окремих регіонів. Зміни впроваджуються у роботу команд-перехоплювачів, мобільних вогневих груп та всього компонента малої протиповітряної оборони.

Також і раніше Зеленський заявляв, що у підрозділах Повітряних сил ЗСУ в низці областей відбудуться кадрові зміни.

Реклама

Раніше повідомлялося, Україна має власну лазерну зброю. І знаходиться на шляху з її вдосконалення. На перший погляд, це звучить, як якась фантастика пов’язана з космосом, але, як констатують у командуванні Сил безпілотних систем, Україна стала однією з небагатьох держав, яка має лазерну зброю, що вже продемонстрували під час випробувань.