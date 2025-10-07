РФ обстрілює енергетику України / © Associated Press

Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, яка забезпечує стабільність енергопостачання навіть під час можливих атак Росії.

The Wall Street Journal

Американська компанія Fluence постачає батареї, здатні тимчасово підтримувати роботу електромереж у разі аварійного пошкодження основних джерел живлення. Загальна вартість проєкту становить близько 140 мільйонів доларів.

За даними журналістів, наразі шість енергооб’єктів уже функціонують у Київській та Дніпропетровській областях. Їхня потужність становить 200 МВт, а ємність — 400 МВт-год, що дозволяє забезпечити електроенергією до 600 тисяч домогосподарств на дві години під час аварійних ситуацій.

Акумуляторні парки розміщені у секретних локаціях, щоб убезпечити їх від можливих атак. Кожен блок можна швидко замінити без переривання роботи всієї мережі, що значно підвищує надійність електропостачання у разі загострення бойових дій.

