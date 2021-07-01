Україна та Естонія співпрацюватимуть у боротьбі з корупцією, тероризмом та кіберзлочинністю

Україна та Естонія співпрацюватимуть у боротьбі з корупцією, тероризмом та кіберзлочинністю

Країни домовились про обмін інформацією та документами, зокрема, текстами законодавчих та інших нормативних актів.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова та Генеральний прокурор Естонії Андрес Пармас підписали Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора та Державною прокуратурою Естонської Республіки про співпрацю та консультації у сфері боротьби з корупцією, організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю.

Про це 1 липня повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За документом учасники, відповідно до своєї компетенції та законодавства своїх держав, об'єднують зусилля для пошуку практичних рішень у галузях протидії цим правопорушенням.

"Корупція, оргзлочинність, тероризм і кіберзлочини, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, не мають кордонів. А боротьба з ними потребує консолідації правоохоронців на національному та міжнародному рівнях. Меморандум з естонськими колегами сприятиме розширенню професійних контактів між нашими установами для ефективного обміну досвідом та даними щодо протидії цим явищам", - підкреслила Ірина Венедіктова.

Також генпрокурори обговорили питання поглиблення міжнародно-правового співробітництва між інституціями: співпрацю в рамках спільних слідчих груп, в питаннях ектрадиції та міжнародної правової допомоги.

Нагадаємо, Венедіктова після ефіру "Права на владу" прозвітувала про розслідування резонансного вбивства журналіста з Черкас. Правоохоронці ні нападників, ні замовників злочину поки не виявили.

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