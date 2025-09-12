ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
60
1 хв

Україна та Ізраїль разом стежитимуть за безпекою в Умані: на Рош га-Шана має прибути безліч паломників

Предстаники України та Ізраїлю збираються розгорнути десятки поліцейських з обох країн.

Ігор Бережанський
Хасиди

Хасиди / © Getty Images

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 11 вересня зустрівся з міністром національної безпеки Ізраїлю Ітамаром Бен-Гвіром, представниками правоохоронних органів та ортодоксального співтовариства харедім.

Про це повідомляє агентство TPS-IL.

Під час зустрічі сторони розробили комплексний план розгортання десятків поліцейських, медиків та волонтерів з обох країн.

"Також передбачено створення спеціалізованої медичної та безпекової мережі, узгодженої з головним рабином України Моше Асманом, чиї команди будуть працювати на прикордонних переходах і на місці, щоб забезпечити безпеку паломників", - пише TPS-IL.

Головний рабин України Моше Асман подякував у дописі на платформі X учасникам зустрічі.

"Дуже приємно брати участь у спільній місії з урядами Ізраїлю та України, важливій місії – організації забезпечення безпеки паломників в Умані. Особлива подяка міністру національної безпеки Ізраїлю Бену Гвіру та послу України в Ізраїлі Олександру Корнійчуку", - написав Асман на X.

Раніше повідомлялося, що нібито Україна не дозволить щорічне паломництво хасидських євреїв до Умані через занепокоєння безпекою, викликане триваючою війною з Росією.

У попередні роки Україна наполегливо відмовляла паломників від відвідування регіону через небезпеку, але десятки тисяч вірян все одно здійснювали поїздку, переважно в’їжджаючи до України через кордон із Молдовою.

Дата публікації
