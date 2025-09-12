- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна та Ізраїль разом стежитимуть за безпекою в Умані: на Рош га-Шана має прибути безліч паломників
Предстаники України та Ізраїлю збираються розгорнути десятки поліцейських з обох країн.
Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 11 вересня зустрівся з міністром національної безпеки Ізраїлю Ітамаром Бен-Гвіром, представниками правоохоронних органів та ортодоксального співтовариства харедім.
Про це повідомляє агентство TPS-IL.
Під час зустрічі сторони розробили комплексний план розгортання десятків поліцейських, медиків та волонтерів з обох країн.
"Також передбачено створення спеціалізованої медичної та безпекової мережі, узгодженої з головним рабином України Моше Асманом, чиї команди будуть працювати на прикордонних переходах і на місці, щоб забезпечити безпеку паломників", - пише TPS-IL.
Головний рабин України Моше Асман подякував у дописі на платформі X учасникам зустрічі.
"Дуже приємно брати участь у спільній місії з урядами Ізраїлю та України, важливій місії – організації забезпечення безпеки паломників в Умані. Особлива подяка міністру національної безпеки Ізраїлю Бену Гвіру та послу України в Ізраїлі Олександру Корнійчуку", - написав Асман на X.
Раніше повідомлялося, що нібито Україна не дозволить щорічне паломництво хасидських євреїв до Умані через занепокоєння безпекою, викликане триваючою війною з Росією.
У попередні роки Україна наполегливо відмовляла паломників від відвідування регіону через небезпеку, але десятки тисяч вірян все одно здійснювали поїздку, переважно в’їжджаючи до України через кордон із Молдовою.