Україна та Молдова мають загрози, в основі яких – агресія Росії: Зеленський про візит Санду

Україна та Молдова мають загрози, в основі яких – агресія Росії: Зеленський про візит Санду

Президент зазначив, що перемовини були продуктивними. Про що домовилися лідери країн.

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, яка перебуває з офіційним візитом в Україні.

Як заявив Зеленський, Україна та Молдова мають загрози, в основі яких – агресія Росії, тому спільними мають бути й наші відповіді на них.

"Обговорили з Маєю Санду протистояння російському вторгненню в Україну, придністровське врегулювання, гарантом якого є наша держава. А також питання українського транзиту територією Молдови та енергетичну співпрацю. Цінуємо рішення направити в Україну саперний підрозділ, допомогу нашим людям, які шукали захисту від війни. Дякую за візит і продуктивні перемовини", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Мая Санду 27 червня приїхала до столиці і відвідала зруйновані російськими загарбниками міста Київської області.

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