Україна та Молдова планують узгодити взаємне визнання ID-карток

Країни домовилися провести консультації, щоб прискорити укладення угоди для спрощення руху між країнами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокем під час Анталійського дипломатичного форуму.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Міністри домовилися провести консультації, щоб прискорити укладення угоди про взаємне визнання ID-карток для спрощення руху між країнами. Вони також обговорили перебіг реалізації інфраструктурних проєктів", - йдеться у повідомленні.

Ключовою темою розмови став розвиток формату асоційованого тріо України, Грузії та Молдови в рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство".

Дмитро Кулеба висловив сподівання, що позачергові парламентські вибори в Молдові 11 липня відбудуться відкрито, демократично і конкурентно, без втручання з боку Росії.

Нагадаємо, скільки українців скористались безвізом від початку його запровадження. Україна обладнує сучасні пункти пропуску та запроваджує спільний контроль задля скорочення часу перетину кордону.

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