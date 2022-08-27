Україна та Молдова скасували дозволи на міжнародні вантажні перевезення

З огляду на великий обсяг вантажів, який зараз рухається у бік Молдови, підписання двостороннього протоколу зніме ризик зупинки руху українського експорту.

Від 1 вересня українські перевізники зможуть їздити до Молдови за новими спрощеними правилами.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Зазначається, що після підписання "транспортного безвізу" з країнами Європейського союзу Молдова залишалась єдиною державою, з якою не було повністю скасовано дозвільний режим для українських перевізників. Дозвільний режим буде збережений для нерегулярних пасажирських перевезень ( наступного року сторони обміняються 2200 дозволами) та для перевезень до або з третіх країн (Україна отримає 10 000 дозволів на 2023 рік).

"Двостороннє скасування дозволів на міжнародні вантажні перевезення, відкриття кілька днів тому залізничної ділянки "Березине - Басарабяска", яка не працювала понад 20 років – це чудові приклади співробітництва у транспортній сфері, посилення взаємодії між Україною та Молдовою. Тепер наше завдання – максимально використати нові можливості для посилення економік наших країн перед загрозами, які несе російська військова агресія та російська політика загалом", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, Україна в рекордні терміни відновила залізничне сполучення із Молдовою.

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