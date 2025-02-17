Україна та ОАЕ підписали важливий документ щодо нашої продукції: Зеленський розкрив деталі

Обмежень немає, але йдеться про певну квоту.

Важливий документ сьогодні був підписаний урядовцями України та ОАЕ. Так, 99% української продукції будуть виходити на ринок Еміратів без мита.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до ОАЕ.

"В нашій присутності підписаний документ, який називається так коротко, або скорочено СІП, економічне партнерство. І це дійсно лібералізація відносин торгівлі, економіки, різних напрямків між нашими державами", – повідомив він.

Також лідер наголосив, що сьогодні для України це буде найліберальніший двосторонній документ, тому що 99% всіх товарів, продуктів з України будуть виходити на ринок Еміратів без мита.

"Це дуже важливо і там немає обмежень, можуть бути обмеження деяких продуктів з точки зору квоти, але знов таки без мита. Це серйозний документ", – наголосив український лідер.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 18 лютого відвідає з офіційним візитом Туреччину. Там український лідер зустрінеться з очільником країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

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