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Україна та ООН розпочали пілотний проєкт тестування світових технологій із виявлення мін

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україна та ООН розпочали пілотний проєкт тестування світових технологій із виявлення мін

Фото: Сергій Наєв (https://t.me/SerhiyNaiev)

Сучасні технології можуть значно пришвидшити розмінування території України.

В Україні стартував пілотний проєкт тестування світових технологій із виявлення мін в реальних умовах. Його планують реалізувати у травні цього року на одному з полігонів, віддаленому від зони бойових дій, у співпраці з Міноборони й ДСНС. 

Проєкт ініціювала Програма розвитку ООН, інформує пресслужба Міністерства економіки. 

Задача полягає в тестуванні обстеження потенційно небезпечної територію за допомогою безпілотників. Фахівці планують обстежити 50 гектарів території із вибухонебезпечними предметами на поверхні й під землею. 

"Умови проєкту передбачають складну місцевість з наявністю рослинності, не виключають складні погодні умови. Компанії, що візьмуть участь в пілотному проекті, можуть застосовувати будь-яку технологію, яку вважають необхідною, для збору і аналізу даних з об’єкта", - йдеться в повідомленні. 

Звіт за підсумками тестів включатиме, зокрема, координати точно виявлених мін, тип об’єкта, фотографії, примітки до поля, позначку часу, метадані й не тільки.

На даний момент 174 тисячі квадратних кілометрів території України потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Фахівці матимуть надзвичайно масштабний обсяг роботи, але сучасні технології можуть значно пришвидшити розмінування. 

Нагадаємо, за даними Sky News, майже половина території України замінована. За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України коштуватиме 37,4 мільярда доларів.

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Дата публікації
Перегляди
40
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