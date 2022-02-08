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Україна та Польща домовились збільшити кількість дозволів для українських перевізників

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Україна та Польща домовились збільшити кількість дозволів для українських перевізників

Домовленості відкрили можливості для обговорення та реалізації важливих інфраструктурних проєктів.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков на чолі української делегації провів результативні переговори у Польщі, основною темою яких було врегулювання транзитних проблем між країнами та розвиток спільної інфраструктури.  

"Нарешті спільними зусиллями були напрацьовані конкретні рішення для виходу з тривалої транспортної кризи. Зокрема, польська сторона вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників. Уже найближчим часом чекаємо від наших колег документальне підтвердження цьому", – наводить цитату слів міністра пресслужба Мінінфраструктури.   

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Тим часом Укрзалізниця уже з 10 лютого цього року зможе зняти заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Польщі.

Досягнуті домовленості відкрили можливості для обговорення та реалізації важливих інфраструктурних проєктів, які втілюються в тому числі у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Один з найбільших проєктів – будівництво швидкісної євроколії Київ-Варшава. Час у дорозі між двома столицями займатиме до 4 годин.  

Серед інших проєктів: будівництво першої концесійної дороги Краковець — Львів — Броди — Рівне, оновлення дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, з підвищенням її до категорії І-а, а також масштабна модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що за 2021 рік в Україні було збудовано та відновлено більше ніж 7000 кілометрів доріг. 
 

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