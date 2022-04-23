Україна та Польща підписали меморандум про посилення співпраці в залізничній сфері

Україна та Польща підписали меморандум про посилення співпраці в залізничній сфері

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з польським колегою Матеушем Моравецьким, за підсумками перемовин дві сторони домовилися про посилення співпраці в залізничній сфері.

Як повідомляє Шмигаль, зокрема, вони обговорили відновлення України від наслідків російської агресії, про це очільник українського уряду повідомив на своїй сторінці у Telegram та опублікував фото із зустрічі.

"Після розв'язання росією повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена", - сказав український прем'єр.

Шмигаль пояснив, що меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

Нагадаємо, що 23 квітня Шмигаль також зустрівся з радником президента США з нацбезпеки Салліваном. За словами українськогоо прем'єра, під час перемовин скоординували позиції у питанні посилення України, допомоги українцям та санкції проти РФ.

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