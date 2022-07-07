Україна та Польща разом лікуватимуть поранених українських захисників

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, аналогічна робота триває й з іншими країнами-партнерами.

Про це вона сказала під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Нещодавно відбулася спільна нарада відомств охорони здоров’я, Міністерства оборони та Командування Медичних сил ЗСУ з членами уряду Польщі, і ми домовились про співпрацю. Польща готова допомагати нашим пораненим", – повідомила Маляр.

Заступниця міністра оборони також нагадала, що командування медсил ЗСУ активно співпрацює в партнерами. Так, цього тижня уряд Японії передав медичне обладнання деяким українським військовим госпіталям.

"Ми надзвичайно вдячні уряду Японії за цю допомогу і так само вдячні усім іншим країнам, які долучаються і допомагають у лікуванні та реабілітації наших поранених", – підкреслила Маляр.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганни Маляр повідомила, що росіяни ведуть війну на виснаження і спрямовують всі зусилля на встановлення остаточного контролю над Луганською областю, який повністю так і не встановлений. Крім того, окупанти намагаються вийти на географічні рубежі Донеччини.

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