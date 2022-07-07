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Україна та Польща разом лікуватимуть поранених українських захисників

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Україна та Польща разом лікуватимуть поранених українських захисників

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Урядовці України та Польщі домовились про співпрацю щодо лікування поранених українських військових. 

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, аналогічна робота триває й з іншими країнами-партнерами.

Про це вона сказала під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Нещодавно відбулася спільна нарада відомств охорони здоров’я, Міністерства оборони та Командування Медичних сил ЗСУ з членами уряду Польщі, і ми домовились про співпрацю. Польща готова допомагати нашим пораненим", – повідомила Маляр.

Заступниця міністра оборони також нагадала, що командування медсил ЗСУ активно співпрацює в партнерами. Так, цього тижня уряд Японії передав медичне обладнання деяким українським військовим госпіталям.

"Ми надзвичайно вдячні уряду Японії за цю допомогу і так само вдячні усім іншим країнам, які долучаються і допомагають у лікуванні та реабілітації наших поранених", – підкреслила Маляр.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганни Маляр повідомила, що росіяни ведуть війну на виснаження і спрямовують всі зусилля на встановлення остаточного контролю над Луганською областю, який повністю так і не встановлений. Крім того, окупанти намагаються вийти на географічні рубежі Донеччини.

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