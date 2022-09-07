Україна та Польща збудують спільний трубопровід для транспортування олії: підписано меморандум

Україна та Польща підписали Меморандум про будівництво трубопроводу, по якому до Гданську транспортуватиметься українська рослинна олія.

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство сільського господарства та розвитку села Республіки Польща, а також Міністерство інфраструктури Республіки Польща уклали чотиристоронній Меморандум щодо проекту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту міста Гданськ.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу та двох терміналів.

"Останні пів року ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної с/г продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні", – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Слід зазначити, що українська соняшникова олія до війни експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37 %), Південно–Східній Азії (29 %) та Азії (14,9 %).

Нагадаємо, польські банки припиняють приймати гривні для обміну на злоті. Українці можуть встигнути обміняти свої заощадження до п’ятниці, 9 вересня.

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