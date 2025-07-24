Україна та РФ працюватимуть над обміном військових, які понад 3 роки у полоні

Обмін полоненими 23 липня

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Українська та російська делегації під час переговорів у Стамбулі обговорювали обмін військовополонених, які перебувають у полоні уже понад три роки.

Про це на брифінгу за результами переговорів заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Юрій Ковбаса.

За його словами, що стосується обміну полоненими, то сторони домовилися продовжити роботу «на тому рівні, на якому вона вже йде».

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«Додатково акцентували увагу російської сторони на тих, хто перебуває в полоні вже понад три роки. Російська сторона погодилася працювати над цими людьми, щоб їх повернути», — зазначив Ковбаса.

Зокрема, йшлося про обмін молодих, поранених і тяжкохворих полонених.

Також сторони окремо обговорили можливість регулярних санітарних обмінів полоненими — це люди, які мають поганий стан здоров’я, хворі або поранені.

Зауважимо, що очільник російської делегації Мединський запропонував провести ще один великий обмін полоненими — близько 1200 осіб з обох сторін.

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Що стосується санітарнийх обмінів, то Мединський сказав, що йдеться про безстрокові санітарні обміни з Україною тяжко пораненими та хворими на лінії бойових дій.

Нагадаємо, що Україна та Росія 23 липня провели новий, дев’ятий етап обміну полоненими в рамках Стамбульських переговорів. Загалом після 9 етапів додому повернулося понад 1000 захисників.