Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1122
Час на прочитання
2 хв

Україна та РФ провели новий обмін: повернулися військові і цивільні (фото)

В межах нового обміну полоненими додому повертаються 84 українці. Серед звільнених є захисники Маріуполя та цивільні, які перебували в неволі ще від 2014 року.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Українці, які повернулися з російського полону в межах обміну 14 серпня

Українці, які повернулися з російського полону в межах обміну 14 серпня / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Україна та Росія провели новий обмін полоненими, в межах якого додому повертаються 84 українці. Це і військові, і цивільні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація», — вказано в заяві глави держави.

Зеленський уточнив, що серед звільнених цього дня цивільних є й ті, кого росіяни утримували в неволі ще від2014, 2016 та 2017 років. Щодо військових, то це — захисники Маріуполя.

Як зауважив уповноважений верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, особливістю цього обміну є те, що вдалося звільнити 51 цивільну особу, яких росіяни незаконно утримували або засудили на довгі терміни. Це чоловіки та жінки: політичні в’язні, громадяни різних категорій, зокрема медики.

«Деякі українці перебували в неволі з 2015-2016 років. Також є ті, яких Росія затримала після 2022 року на ТОТ України. Найстаршому повернутому цивільному — 74 роки. Загалом усі громадяни мають загострені захворювання, хвороби та потребують медичної допомоги«, — йдеться в заяві омбудсмена.

Щодо військових, він уточнив, що на Батьківщину повернулися бійці ЗСУ, Держприкордонслужби. Серед них є ті, хто потрапив до полону у перші місяці повномасштабної війни. Значна частина — офіцери. Вік найстаршого звільненого захисника — 49 років, а наймолодшого — 25 років. Вони мають поранення та хвороби.

Нагадаємо, наприкінці липня Зеленський повідомив, що від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону живими 5 857 людей. Поза обмінами — ще 555. За результатами перемовин Києва з Москвою у Стамбулі у межах обмінів було повернуто понад 1000 українських військових.

