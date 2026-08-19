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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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941
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Україна та РФ провели обмін полоненими: скільки бійців повертаються додому (фото)

Серед звільнених з неволі — військовослужбовці ЗСУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Звільнені з російського полону українські військові

Звільнені з російського полону українські військові / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Україна та Росія провели 19 серпня черговий обмін військовополоненими. Додому на рідну землю повертаються ще 103 українські захисники.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед українців, яких вдалося звільнити з російського полону, є військовослужбовці ЗСУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Зеленський зазначив, що серед них — захисники, які воювали за Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

«Дякую всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому. Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей», — написав президент у Мережі.

Зеленський підкреслив, що українська держава не забуває про жодного з тих, хто досі перебуває в російському полоні. За його словами, Україна продовжує робити все можливе, щоб повернути додому всіх своїх громадян.

Повернення українських військовополонених 19 серпня (11 фото)

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© Володимир Зеленський

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© Володимир Зеленський

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© Володимир Зеленський

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© Володимир Зеленський

обмін полоненими 19 серпня_6 / © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

обмін полоненими 19 серпня_8 / © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

обмін полоненими 19 серпня_7 / © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

обмін полоненими 19 серпня_10 / © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

обмін полоненими 19 серпня_3 / © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

обмін полоненими 19 серпня_4 / © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

обмін полоненими 19 серпня_2 / © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 17 липня. Тоді Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників, ТрО та ВМС. Серед звільнених з неволі були чоловіки, більшість з яких перебували в полоні від 2022 року, зокрема захисники Маріуполя та «Азовсталі».

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