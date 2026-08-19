Україна та РФ провели обмін полоненими: скільки бійців повертаються додому (фото)

Звільнені з російського полону українські військові / © Володимир Зеленський

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Україна та Росія провели 19 серпня черговий обмін військовополоненими. Додому на рідну землю повертаються ще 103 українські захисники.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Серед українців, яких вдалося звільнити з російського полону, є військовослужбовці ЗСУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Зеленський зазначив, що серед них — захисники, які воювали за Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

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«Дякую всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому. Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей», — написав президент у Мережі.

Зеленський підкреслив, що українська держава не забуває про жодного з тих, хто досі перебуває в російському полоні. За його словами, Україна продовжує робити все можливе, щоб повернути додому всіх своїх громадян.

Повернення українських військовополонених 19 серпня (11 фото) © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 17 липня. Тоді Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників, ТрО та ВМС. Серед звільнених з неволі були чоловіки, більшість з яких перебували в полоні від 2022 року, зокрема захисники Маріуполя та «Азовсталі».

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