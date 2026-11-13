Україна та Росія готують найбільший обмін полоненими за всю війну: Зеленський повідомив деталі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна та Росія готуються провести найбільший обмін військовополоненими від початку повномасштабної війни.

Про відповідну домовленість повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із представниками американської сторони Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

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«Ми досягли важливого результату: після Росії американська команда також погодилася, що ми проведемо обмін військовополоненими. Це буде найбільший обмін, як сказали мені Стів і Джаред, найбільший обмін військовополоненими. І ці хлопці, наші воїни, повернуться додому. Тож я дуже вдячний усім нашим переговорникам», — заявив президент.

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Зеленський назвав домовленість реальним результатом переговорів і наголосив на її значенні передусім для родин українських захисників, які зможуть дочекатися повернення своїх близьких.

«Це реальний результат. Це дуже важливо й успішно для сімей, адже, звичайно, для всіх нас важливо, щоб люди повернулися додому, до своїх родин», — додав він.

Президент також відзначив прогрес, якого американська сторона досягла у взаємодії з європейськими партнерами.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський та очільник СЗР Рустем Умєров на аеродромі поблизу Дубліна провели переговори з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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Ми раніше інформували, що американський спецпосланець Стів Віткофф за підсумками зустрічі з Путіним у Москві заявив про домовленість провести новий раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні.

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