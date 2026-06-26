Україна та Росія провели новий обмін полоненими: скільки військових повернулося додому

Обмін полоненими 26 червня / © Володимир Зеленський

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У п’ятницю, 26 червня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 160 українських захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 26 червня — що відомо

Зеленський уточнив, що додому повернулися представники різних військових формувань. Зокрема, йдеться про військовослужбовців Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

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Серед звільнених — захисники Маріуполя та «Азовсталі», а також бійці, які тримали оборону на кількох ключових напрямках фронту. Зокрема, ці бійці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

«Дякую всій нашій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей. Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути — і військових, і цивільних», — зазначив Зеленський.

Україна провела обмін полоненими — фото

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, попередні обмін полоненими відбувся ще 5 червня. Тоді Україна повернула додому ще 186 своїх громадян, яких вдалося вирвати з російської неволі. Деякі з цих людей перебували у ворожих тюрмах ще від початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Загалом від початку повномасштабної війни завдяки зусиллям перемовників було звільнено вже 9445 українців.

Також керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявляв, що найближчим часом між Україною та Росією може відбутися черговий обмін військовополоненими.

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