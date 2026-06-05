Обмін військовополоненими між РФ та Україною 5 червня 2026 / © Володимир Зеленський

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У п’ятницю, 5 червня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 185 захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Кого вдалося повернути до України

За словами глави держави, крім військових, вдалося повернути одного цивільного.

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Серед звільнених із російської неволі:

воїни Збройних сил України,

бійці Національної гвардії,

військовослужбовці Державної прикордонної служби.

рядові, сержанти й офіцери.

«Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще від 2022 року», — додав Зеленський.

Український лідер наголосив, що робота над поверненням кожного українця триває.

«Повернення наших людей — незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі», — підкреслив він.

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Днями керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував новий обмін полоненими. Під час виступу на форумі «Архітектура безпеки» він зауважив, що Росія систематично порушує домовленості щодо повернення полонених. Та, попри це, робота над поверненням українців триває постійно.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що Україна надала РФ списки для обміну понад 800 осіб. Однак країна-агресорка затримує процеси обміну.

Що відомо про крайній обмін військовополоненими

Нагадаємо, що 15 травня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією у межах першого масштабного обміну 1000 на 1000. Тоді вдалося повернути 205 українців. Серед звільнених захисників — частина військових з Маріуполя та «Азовсталі», які перебували в неволі від 2022 року. Більшість оборонців перебували у складному фізичному та психологічному стані.

Командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко розповів, що повернулося 20 військовослужбовців 1-го корпусу НГУ «Азов», 19 — захисники Маріуполя. Звільнені воїни перебували у в’язницях на території країни-агресорки протягом чотирьох років.

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Україна та Росія провели новий великий обмін полоненими: додому повернулося 185 захисників (8 фото) © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський

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