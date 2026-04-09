Укрaїнa
798
1 хв

Україна повернула тіла тисячі загиблих військових

Україна повернула тіла загиблих військових. Наразі фахівці готуються до процесу ідентифікації осіб, щоб рідні могли гідно попрощатися з героями.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Повернення тіл загиблих українських військових

Повернення тіл загиблих українських військових / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Доповнено додатковими матеріалами

Україна 9 квітня повернула на Батьківщину тіла 1000 військових, які передала Росія у межах репатріаційних заходів.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, за результатами яких в Україну повернуто тіла (останки) 1000 загиблих осіб», — йдеться у заяві штабу.

Російська сторона стверджує, передані тіла нібито належать українським військовим.

Правоохоронці разом із експертами установ системи МВС проведуть усі необхідні дослідження для встановлення особи кожного з репатрійованих. Після ідентифікації загиблих їх передадуть рідним для належного поховання.

Нагадаємо, 26 лютого в межах репатріаційних заходів до України повернули 1000 тіл імовірних українських військовослужбовців. Як інформували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, далі правоохоронці та експерти мали провести ДНК-аналізи для ідентифікації загиблих і передавання їх рідним.

До слова, наприкінці березня президент Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії обговорив посередництво країни у поверненні українців з російського полону. Глава держави зазначив, що розраховує на проведення чергового обміну полоненими вже протягом місяця, проте утримався від деталей, щоб не зірвати складний процес перемовин.

