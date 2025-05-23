Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими "1000 на 1000" (фото, відео)

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Реклама

У перший день реалізації великого обміну у форматі «1000 на 1000» з російського полону звільнено 390 українських громадян.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед них — 270 військовослужбовців ЗСУ, НГУ, ДШВ, Сил тероборони та ДПСУ, а також 120 цивільних заручників.

Реклама

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені військові брали участь у боях на найгарячіших напрямках — Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському. Також оборонці боронили Чернігівську, Сумську та Київську області.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед визволених — 387 чоловіків та 3 жінки.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Після повернення звільнені громадяни пройдуть медичне обстеження, отримають психологічну підтримку та грошові виплати за весь період перебування в полоні. Держава забезпечить кожному належну допомогу для реінтеграції в суспільство.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нинішній обмін — це лише перший етап. У Координаційному штабі запевнили, що незабаром очікується друга хвиля повернення українських бранців.

Реклама

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дата публікації 17:33, 23.05.25 Кількість переглядів 3 Великий обмін “1000 на 1000”: перші 390 українців повернулись додому

Нагадаємо, за інформацією Financial Times із посиланням на українських чиновників, обмін відбуватиметься у три етапи впродовж трьох днів. Серед полонених — переважно військові, але також і цивільні. Водночас Росія відмовилася включати до списків жодного зі своїх високопосадовців.

Андрій Єрмак заявляв раніше, що перший крок для припинення війни з РФ — саме домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Другий — визначення місця для наступної зустрічі з російською стороною.