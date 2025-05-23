ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
581
Час на прочитання
1 хв

Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими "1000 на 1000" (фото, відео)

В суботу й неділю очікується продовження обміну.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Обмін полоненими

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У перший день реалізації великого обміну у форматі «1000 на 1000» з російського полону звільнено 390 українських громадян.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед них — 270 військовослужбовців ЗСУ, НГУ, ДШВ, Сил тероборони та ДПСУ, а також 120 цивільних заручників.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені військові брали участь у боях на найгарячіших напрямках — Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському. Також оборонці боронили Чернігівську, Сумську та Київську області.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед визволених — 387 чоловіків та 3 жінки.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Після повернення звільнені громадяни пройдуть медичне обстеження, отримають психологічну підтримку та грошові виплати за весь період перебування в полоні. Держава забезпечить кожному належну допомогу для реінтеграції в суспільство.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нинішній обмін — це лише перший етап. У Координаційному штабі запевнили, що незабаром очікується друга хвиля повернення українських бранців.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, за інформацією Financial Times із посиланням на українських чиновників, обмін відбуватиметься у три етапи впродовж трьох днів. Серед полонених — переважно військові, але також і цивільні. Водночас Росія відмовилася включати до списків жодного зі своїх високопосадовців.

Андрій Єрмак заявляв раніше, що перший крок для припинення війни з РФ — саме домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Другий — визначення місця для наступної зустрічі з російською стороною.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie