Україна та Румунія розв’язали багаторічний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Країни виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях з приведення до відповідності проєкту до вимог.

Україна та Румунія вирішили 20-річний спір, який був повʼязаний з українською стороною глибоководного суднового ходу "Дунай – Чорне море".

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Україна дотримується своїх євроінтеграційних зобов'язань за Конвенцією Еспо. На полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо 20-річний спір з Румунією з виконання її вимог при будівництві каналу "Дунай-Чорне море" - завершено", - заявив міністр.

Стрілець зазначив, що країни виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях з приведення до відповідності проєкту до вимог Конвенції.

"Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого", - підкреслив міністр.

Віт також подякував своєму колезі Міністру довкілля, водних та лісових ресурсів Румунії Мірча Фечету за підтримку цього історичного рішення та Міністерці навколишнього середовища Молдови Йорданці Йорданов за фахове та дипломатичне головування на засіданні Наради Сторін Конвенції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер.

Крім того, ми раніше інформували, що дві країни НАТО очищають від мін транспортний коридор у Чорному морі.

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