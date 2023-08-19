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Україна та Швеція розпочнуть перемовини щодо угоди про безпекові гарантії – Зеленський

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Україна та Швеція розпочнуть перемовини щодо угоди про безпекові гарантії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Наші партнери продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною, яка дає гідну відсіч російській агресії.

Україна почне перемовини зі Швецією щодо угоди про довгострокові безпекові гарантії у межах декларації G7.

Про це на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

"Швеція підтримала декларацію "Групи семи" щодо "безпекових гарантій" для України. Ми за це вдячні", – зазначив український лідер.

Зеленський додав, що сьогодні наші команди будуть обговорювати роботу над відповідним українсько-шведським двостороннім документом. "Пізніше буде така можливість зустрічі", – резюмував президент.

Раніше в Офісі Президента розповіли про роботу над угодами щодо гарантій безпеки. Наша держава вже розпочала двосторонні консультації зі США та Великою Британією.

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Дата публікації
Перегляди
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