Україна

Укрaїнa
2407
Україна та США погодили масштабний військовий документ: Гнатов розкрив деталі

Начальник Генштабу ЗСУ розповів, що усі пункти документа стосуються військової підтримки України.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Андрій Гнатов

Андрій Гнатов / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Україна та США погодили важливий військовий документ. Він складається з чотирьох розділів та доповнень.

Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в етері «Новини.LIVE».

Начальник Генштабу ЗСУ розповів, що усі пункти документа стосуються військової підтримки України. Зокрема тому, як буде проходити модернізація та забезпечення ЗСУ, а також моніторинг дотримання домовленостей у випадку досягнення миру.

«Аналогічні документи Україна має намір укласти разом з іншими партнерами», — зазначив Гнатов.

Раніше ми писали про те, чи скоротилася військова допомога Україні після зміни політики США.

