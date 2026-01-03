- Дата публікації
Україна та США погодили масштабний військовий документ: Гнатов розкрив деталі
Начальник Генштабу ЗСУ розповів, що усі пункти документа стосуються військової підтримки України.
Україна та США погодили важливий військовий документ. Він складається з чотирьох розділів та доповнень.
Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в етері «Новини.LIVE».
Начальник Генштабу ЗСУ розповів, що усі пункти документа стосуються військової підтримки України. Зокрема тому, як буде проходити модернізація та забезпечення ЗСУ, а також моніторинг дотримання домовленостей у випадку досягнення миру.
«Аналогічні документи Україна має намір укласти разом з іншими партнерами», — зазначив Гнатов.
