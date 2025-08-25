Шмигаль Келлог — зустріч у Києві / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

У Києві міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом.

Про це міністр оборони України повідомив 25 серпня.

Очільник уряду подякував американській стороні за візит у критичний для України час та за потужну підтримку, яка, за його словами, рятує життя і наближає справедливий мир.

Реклама

Шмигаль відзначив важливість ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), що дала можливість країнам НАТО швидше передавати Україні зразки американського озброєння та технологій.

У ході переговорів начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов і керівник ГУР Кирило Буданов представили американській делегації детальний аналіз ситуації на фронті та планів ворога.

«Разом із партнерами ми маємо посилювати тиск на агресора, аби змусити його до справедливого та стійкого миру», — наголосив міністр оборони України.

Серед ключових тем обговорення були:

Реклама

нарощування виробництва боєприпасів та дронів;

спільні проєкти у сфері оборонних технологій;

формування безпекових гарантій для України;

підготовка до підписання угоди між президентами України і США щодо виробництва та продажу безпілотників (Drone deal).

За результатами зустрічі українська сторона передала американським партнерам відповідні документи для просування домовленостей.

«Дякую генералу Келлогу та Сполученим Штатам за лідерство, солідарність і підтримку України на шляху до миру», — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог сказав, що найбільше його вразила стійкість поранених українських військових, які прагнуть повернутися на фронт. 24 серпня він був у Києві. Тут Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, у традиційному молитовному сніданку та провів зустрічі з керівництвом держави.