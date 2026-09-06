Україна та США провели перший раунд переговорів у Києві: чи є результат і що далі

Мирні перемовини у Києві / © Associated Press

Реклама

У Києві відбувся перший раунд перемовин між Україною та США щодо наближення миру в Україні.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Реклама

Перемовини про мир у Києві: Україна та США завершили перший раунд за участі спецпосланників

Сьогодні, 6 вересня, у Києві тривають переговори зі спецпосланниками зі США, які вчора навідувалися до Москви. Переговорну групу очолюють Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Реклама

До переговорної групи від України, судячи з фото, увійшли: голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров та перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця.

Після короткої паузи до другого етапу перемовин долучаться безпекові радники Франції, Британії та Німеччини.

Стів Віткофф після першого етапу перемовин зробив заяву:

«Дякую вам велике, пане президенте. Ми чудово проводимо тут час, гостинність неперевершена, це справді чудово. Приїхали сюди потягом».

Реклама

Також він додав, що Україна «має чудову команду»:

«У вас чудова команда: Девід, Рустем та всі наші добрі друзі — Кирил і Сергій, і, звісно, Емануела, Ґюнтер та Джонатан».

«Я сказав би, що у нас відбулася дуже змістовна розмова — ґрунтовна, важлива, і ми дуже обнадіяні та готові продовжувати роботу сьогодні стільки, скільки знадобиться», — підсумував Стів Віткофф.

Джаред Кушнер додав, що необхідно створити умови для довгострокового, тривалого миру і президент США Дональд Трамп хотів би це побачити:

Реклама

«Насправді ми хотіли наголосити та донести, що це дуже, дуже складна й заплутана проблема, але вона варта того, щоб її вирішити — не просто знайти спосіб завершити нинішню війну, а створити належні умови та домовленості для довгострокового, тривалого миру, який дозволить Україні використати ту неймовірну хоробрість, винахідливість і силу, завдяки яким вона пройшла крізь останні роки війни, щоб розбудувати велику державу, яка повністю реалізує свій потенціал», — почав Кушнер.

«І президент Трамп справді хотів би це побачити. Багато політиків лякаються складних викликів. Президент Трамп завжди каже: що це важче, то більше воно того варте. Треба викластися на повну. Тож він сповнений рішучості покласти край цій війні, зупинити загибель людей, принести полегшення родинам і, сподіваємося, зайнятися тим, що він любить найбільше — зосередитися на інвестиціях та бізнес-можливостях, аби країни зблизилися, і щоб це, сподіваємося, принесло процвітання й нові можливості для народу України та народів Європи разом».

Кушнер подякував партнерам у Німеччині, Франції та Великій Британії за згоду і співпрацю на кожному кроці.

«Сподіваємося, ця поїздка дозволить знайти нові шляхи для просування зовнішньої безпеки. Ми багато чого дізналися під час цього візиту. Втім, навіть коли ми не перебуваємо в таких поїздках, постійно триває багато переговорів. Ми спілкуємося з Рустемом, Давидом, Кирилом і Сергієм майже щодня, тож невпинно рухаємося вперед, шукаючи шлях покласти цьому край. Дякую вам за гостинність, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої спільної результативної роботи. Дуже дякую».

Станом на 17:40 у Києві завершилися перші два етапи мирних перемовин. Наразі розпочинається третій етап. Після цього учасники перемовин вийдуть до представників преси.

Віткофф шокував заявою про Путіна

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі у Кремлі з Володимиром Путіним заявив, що зустрічі з російським лідером будуть на самому вершечку списку його найкращих спогадів після виходу на пенсію.

Така улеслива заява пролунала на тлі просування адміністрацією Дональда Трампа переговорів щодо завершення війни. Від представника США, ці слова мають особливо цинічний вигляд на тлі агресії Росії проти України та загибелі мирних жителів, що тривають.

Попри регулярні візити Віткоффа до Москви протягом майже року, його спроби домогтися припинення війни залишаються безуспішними. За даними Bloomberg, очікування від цих переговорів за участю Віткоффа та Джареда Кушнера оцінювалися як надзвичайно низькі, адже в Кремлі не вбачали причин вважати, що американські представники привезли пропозиції, які Москва готова прийняти.

Новина доповнюється

Новини партнерів

Новини партнерів