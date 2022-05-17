Україна та ЄС домовились про побудову альтернативних шляхів постачання українського продовольства на світові ринки

Україна та ЄС домовились про побудову альтернативних шляхів постачання українського продовольства на світові ринки

Україна разом із партнерами працює над подоланням глобальної продовольчої кризи, спричиненої агресією та блокадою Росії.

Україна вже домовилася з країнами Євросоюзу про побудову альтернативних шляхів постачання українського продовольчого експорту на світові ринки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна, ЄС, США, Канада, Велика Британія та інші партнери працюють разом над тим, щоб уникнути глобальної продовольчої кризи, спровокованої російською агресією та блокадою. Це дуже непросте завдання, але ми працюємо над ним", – повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністр наголосив, що єдиною причиною обмежень українського продовольчого експорту є агресія Росії та незаконна блокада нею українських морських портів.

"Своїми злочинними діями Росія підриває глобальну продовольчу безпеку. Але навіть у таких складних умовах Україна докладає максимум зусиль для виконання контрактних зобов'язань та постачання продовольства іноземним споживачам, зокрема з використанням інфраструктури ЄС", - зазначив він.

Кулеба вкотре застеріг іноземних споживачів від втягування в незаконні російські схеми зі збуту краденого в Україні продовольства та закликав їх купувати українське зерно та іншу сільськогосподарську продукцію через європейську логістичну систему.

У МЗС нагадали, що 12 травня комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян представила в Брюсселі план дій, спрямований на допомогу українському продовольчому експорту під назвою "Шляхи солідарності" (Solidarity Lanes). У рамках цього проєкту 20 млн тонн зерна буде відправлено з України з використанням інфраструктури ЄС менш як за три місяці.

Раніше МЗС України попередило країн-споживачів, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте в результаті мародерських дій російських окупантів. Крадіжку Росією українського зерна підтверджують як численні свідчення українських аграріїв, так і документальні докази.

Нагадаємо, США хочуть виділити 11 млрд доларів, щоб запобігти глобальному голоду.

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