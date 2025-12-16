Україна та ЄС ліквідували транснаціональну шахрайську мережу call-центрів

Затримані / © Скріншот з відео

В Україні та країнах Європейського Союзу ліквідували масштабну транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, які ошукували громадян ЄС. Підозрюваним оголошено про підозру, а кілька іноземців затримано для екстрадиції.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

За результатами досудового розслідування виявлено та ліквідовано розгалужену шахрайську мережу call-центрів, яка діяла на території України та системно ошукувала громадян країн ЄС. Співробітники цих центрів вербували європейців для роботи у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську, а далі змушували жертв переказувати гроші на «безпечні» рахунки, використовували криптовалюту або встановлювали програмне забезпечення для віддаленого доступу.

Основні методи шахрайства включали «вішинг» та «спуфінг», підміну телефонних номерів і вигадані легенди від імені поліції та банків. Жертв змушували виконувати інструкції, що дозволяло шахраям отримувати кошти та персональні дані, які потім використовували для подальших злочинів.

Під час спецоперації, яка тривала кілька місяців, правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та Київській області, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. В результаті:

11 особам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 4, 5 ст. 190 КК України;

6 іноземців, розшукуваних країнами ЄС, затримано для екстрадиції;

вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, носії інформації, документацію та автомобілі преміум-класу;

задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства, завдані збитки перевищують 50 млн грн, постраждали 47 громадян ЄС.

Спецоперація «Connect» проводилася в межах роботи спільної слідчої групи та міжнародних угод про правову допомогу. Успіх операції став можливим завдяки координації прокурорів і слідчих кількох держав та оперативному обміну інформацією з партнерами ЄС.

Досудове розслідування триває: аналізуються електронні докази, встановлюються додаткові епізоди шахрайства та осіб, причетних до діяльності мережі.

Лише за останні кілька місяців за участі українських прокурорів та міжнародних партнерів було припинено роботу 277 шахрайських майданчиків у різних регіонах України.

Офіс Генерального прокурора закликає громадян: не передавайте стороннім реквізити карток, CVV-коди, паролі та одноразові коди. Україна разом із партнерами ЄС послідовно знищує транснаціональні шахрайські мережі та захищає громадян від фінансового обману.

