"Україна та ЄС підписали одразу п’ять угод, які наближають країну до вступу до Євросоюзу" - Шмигаль

Підписані документи також сприяють стійкості держави у війні проти російського агресора.

Підписані Україною у Брюсселі угоди наближають нас до вступу до Євросоюзу та сприяють стійкості нашої держави у війні проти російського агресора.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ці документи – важливий елемент дворічного плану інтеграції до Європейського Союзу, а також надзвичайний крок солідарності Європи з Україною у цій війні.

Зокрема, було підписано угоду про участь України в програмі ЄС "Цифрова Європа" (2021-2027).

Це частина цифрового безвізу з ЄС. Програма "Цифрова Європа" має бюджет у 7,5 млрд євро для розвитку проєктів за п’ятьма напрямками: суперкомп'ютер; штучний інтелект; кібербезпека; цифрові навички; забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

Угода про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері. "Від 1 жовтня запрацює митний безвіз із ЄС. Після підписання сьогоднішньої Угоди Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже 1 млрд євро. Це дозволить підвищити кваліфікацію наших митників, брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем", - зазначив Шмигаль.

Угода про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis. Тепер Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією з колегами з ЄС. З’являється можливість використання сучасних європейських ІТ-систем у галузі оподаткування.

Угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро. Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу.

Угода, завдяки якій Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн євро. Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їхнє отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям.

Нагадаємо, в уряді розповіли, коли можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС.

Читайте також: