Україна та ЄС погодили текст договору про лібералізацію автоперевезень: що це означає

Єврокомісія погодила фінальний текст угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом Україна – ЄС.

Угода передбачає виконання двосторонніх та транзитних перевезень українськими перевізниками без дозволів. Підписання документу заплановане наприкінці червня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Завдяки укладанню такої Угоди ми зможемо суттєво покращити і прискорити логістику між Україною та ЄС. Це критично важливо саме зараз, коли в умовах блокади морських портів українська економіка повністю залежить від стабільної логістики на західних кордонах. Паралельно ми працюємо над розбудовою прикордонної інфраструктури, яка б значно збільшила пропускну спроможність на західних кордонах. Зокрема, в рамках проєкту "Відкритий кордон" плануємо ліквідувати всі вузькі місця на кордоні", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також читайте У Мінінфраструктури підрахували збитки від знищеної росіянами цивільної інфраструктури України

Обмежена кількість дозволів на міжнародні перевезення була достатньо критичною проблемою для українських перевізників впродовж останніх 5-ти років. Від моменту підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС 2016 року товарообіг з країнами Євросоюзу зріс майже удвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом – на 42%.



У той же час кількість дозволів на міжнародні перевезення до окремих країн ЄС не тільки не збільшувалась, а навіть скорочувалась. Щорічно це призводило до великих втрат як українських перевізників, так і економіки країни загалом.



У міністерстві додали, що обсяг експорту автомобільним транспортом зріс у кілька разів через повномасштабну війну та блокування українських морських портів.

Підписання угоди скасує для перевізників необхідність отримання відповідних дозволів для перевезень на постійній основі. Крім того, угода дозволить уникнути зупинки експорту українських товарів через автомобільні пункти пропуску на західному кордоні.

Нагадаємо, Україна пропонує Польщі запровадити спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску.

Читайте також: