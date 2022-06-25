Україна та ЄС вже за кілька днів підпишуть "транспортний безвіз": що це дасть українцям

Україна та ЄС вже за кілька днів підпишуть "транспортний безвіз": що це дасть українцям

Стала відома дата підписання Спеціальної угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС - так званого "транспортного безвізу".

За словами заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма, угоду мають підписати орієнтовно 29 червня.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Підписання призначене на 29 червня. Це може бути плюс-мінус декілька днів, але, попередньо, це 29 червня. Вона (угода - ред.) вступить в силу одразу після підписання", - сказав він.

За словами Наєма, після цього в українських автотранспортників не вимагатимуть жодних дозволів на перетин кордону в бік країн Європейського Союзу або між країнами ЄС.

Заступника міністра інфраструктури додав, що дозволи залишаться лише в тих країнах, які не входять до Європейського Союзу та продовжують дотримуватись режиму дозвільного характеру. Однак уряд домовляється про те, щоб дозвільну систему скасували і в цих країнах.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО спростував низку поширюваних Росією фейків про отриманий Україною статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Першим з фейків є те, що кандидатство до ЄС для України є суто формальним рішенням і по суті це нічого не дає.

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