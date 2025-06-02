Україна таки має козирі: чого очікувати від переговорів у Стамбулі після удару по ядерній тріаді Росії

Реклама

У неділю ввечері, 1 червня, Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для других перемовин із росіянами в Стамбулі. За кілька годин до цього український президент підтвердив, що наша делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим таки поїде до Туреччини. Хоча до цього взагалі не було зрозуміло, чи візьме Україна участь у другому раунді цих перемовин, про які ще в середині минулого тижня ультимативно оголосив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, а адміністрація Трампа мовчки це підтримала.

Проте, перш ніж сісти на літак, російська делегація на власні очі переконалася, що зовсім скоро літати їм вже не буде на чому, як і погрожувати світу ядерним попелом. У неділю, 1 червня, в результаті унікальної спецоперації СБУ «Павутина» вражено 34% російських літаків — стратегічних носіїв крилатих ракет — на чотирьох основних російських аеродромах. Джерела ТСН.ua в СБУ повідомляли про 41 вражений російський літак — Ту-95, Ту-22 М3, А-50 (надає розвіддані про цілі та напрямки). Росії завдано збитків на $7 млрд.

Ця блискуча спецоперація СБУ неодмінно вплине на переговори з Росією в Стамбулі. І, вона вже показала Трампу, що Україна таки має козирі на переговорах із ворогом. Тож, чого очікувати від Стамбула-2? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Протягом всієї неділі, 1 червня, палало не лише на ключових російських авіабазах, а й у російському Telegram. Спочатку Україну звинувачували в буцімто підриві мостів на залізничних переїздах. У прикордонній Брянщині на залізничне полотно, де якраз їхав потяг до Москви, впала частина мосту з вантажівкою. На Курщині під товарним потягом завалився міст. Семеро людей загинуло, ще понад 50 постраждали. Навіть губернатори цих регіонів говорили про підриви мостів. Проте у підсумкових новинних сюжетах на федеральних російських каналах озвучили лише, що «слідство триває», вже не акцентуючи на підривах.

Водночас під час телефонної розмови з Лавровим у неділю ввечері, 1 червня, держсекретар США Марко Рубіо висловив співчуття щодо жертв аварій на Курщині та Брянщині. Пізніше Держдеп повідомив, що дзвінок відбувся на прохання Росії. Невідомо, чи жалівся Лавров щодо потрощеної російської стратегічної авіації. Речниця Держдепу Теммі Брюс лише додала, що Рубіо «повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення міцного миру».

Видання Axios повідомило, що Україна завчасно попередила адміністрацію Трампа про здійснення спецоперації СБУ «Павутина». Але згодом CBS News, посилаючись на співрозмовника в Білому домі, це спростував. А потім і Axios виправив свою новину, дописавши, що Україна таки не попереджала США. Незважаючи на це, офіційно Росія не відмовилася від другого раунду переговорів з Україною. У неділю ввечері, 1 червня, кремлівські ЗМІ повідомили, що російська делегація на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським прибула до Стамбула.

Ні Трамп, ні речники Білого дому чи Держдепу ще офіційно не коментували спецоперацію «Павутина», і те, як саме вона була здійснена. Адже, нагадаємо, Трамп постійно повторює, що в переговорах з Росією Україна «не має карт/козирів», і, якби не він, то Україна б вже давно програла цю війну. Неофіційно, за словами багатьох експертів, адміністрація Трампа вже давно дає зрозуміти Києву та іншим ключовим європейським столицям, що Україна програє цю війну, тому, мовляв, хай погоджується навіть на невигідні умови її призупинення, які їй зараз пропонуються за посередництва чинної американської адміністрації.

Реклама

Але спецоперація «Павутина», про яку російські федеральні канали мовчали всю неділю, 1 червня, а під вечір Міноборони РФ коротко повідомило про «відбиття терористичних атак у Іванівській, Рязанській та Амурській областях», а в «Мурманській та Іркутській сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки», все змінює, якраз таки долаючи козирів Україні в переговорах з Росією.

По-перше, ця блискавична спецоперація СБУ продемонструвала, що Україна може завдавати ударів по військових об’єктах у глибокому тилу ворога. Наприклад, авіабаза «Біла» в Іркутській області розташована за 4,3 тис. км від українського кордону.

По-друге, те, як саме була здійснена спецоперація «Павутина», точно увійде до підручників військової історії. Адже за масштабом збитків вона точно перевершила не лише удар по крейсеру «Москва», а й можливо навіть унікальну ізраїльську спецоперацію з пейджерами проти терористичної Хезболли. Бо українські дрони, які атакували аеродром «Оленья», вилітали прямо з фури.

По-третє, російські авіабази, де базувалася стратегічна авіація, що здатна завдавати і ядерних ударів, були непідготовленими до атаки FPV-дронів, хоч і були захищені ЗРК, РЕБ і групами зі стрілецькою зброєю. Тому ця українська спецоперація — поворотний момент у війнах нового покоління і тривожний дзвіночок не лише для Росії, а й інших ядерних держав.

Реклама

Тож, невідомо, чим закінчиться другий раунд переговорів з росіянами в Стамбулі після знищення 34% їхніх літаків — стратегічних носіїв крилатих ракет, що радикальні російські воєнкори вже прозвали «російським Перл-Харбором», закликаючи до помсти. Втім, ворог вкотре продемонстрував, що і в обранні дефініцій хоче бути схожим радше на американців, не маючи змоги придумати щось своє.

Проте, і це, мабуть, найважливіше, — невідомо, якою буде реакція Білого дому й особисто Дональда Трампа. Адже, як бачимо, й без німецьких ракет Taurus, хоча вони б нам дуже знадобилися (а на російських федеральних каналах вже погрожують завдати ракетного удару по виробнику цих ракет у ФРН), Україна здатна завдавати ударів у глибокому тилу ворога. До того ж, це має стати дуже вагомим аргументом на користь продовження американської збройної допомоги, адже військове мистецтво України дійсно вражає своїми результатами.

Під час телефонної розмови з Трампом 19 травня Путін повідомив, що Росія розробить свій «меморандум» із вимогами до України та Заходу щодо навіть не зупинки війни, а просто тимчасового встановлення режиму припинення вогню, наполягаючи, що поки про все не домовилися — а це, авжеж, капітуляція України — ні про що не домовилися. Ще минулого тижня Лавров, ультимативно призначивши дату другого раунду переговорів у Стамбулі на 2 червня, заявив, що Росія вже підготувала цей меморандум. Проте Кремль відмовився заздалегідь надати його Києву та Вашингтону. Хоча Україна напередодні представила свої пропозиції і американцям, і росіянам.

За інформацією Reuters, у понеділок, 2 червня, в Стамбулі Україна наполягатиме, що мирний процес має розпочатися з повного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Після цього мають бути повернуті всі полонені та викрадені Росією українські діти. Потім повинна відбутися зустріч між президентом Зеленським і Путіним. Нагадаємо, що після телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Володимир Зеленський наголосив, що обговорювалася можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, США та Туреччини.

Реклама

Як відомо, вже майже місяць президент Зеленський наполягає на зустрічі з Путіним, і навіть прилетів до Туреччини особисто в середині травня. Але Путін не з’явився. Тоді, за наполяганням американців, там відбувся перший за більш ніж три роки раунд переговорів з російською делегацією, який закінчився ультиматумами й погрозами з їхнього боку захопити ще й Сумську й Харківську області. На Сумщині, як відомо, росіяни активізували бойові дії. Кремлівські федеральні ЗМІ прикривають це буцімто завданням Путіна зі створення «буферної зони». Насправді ж, за повної бездіяльності адміністрації Трампа, яка будь-що хоче налагодити відносини з Росією, навіть за рахунок ще більшої кількості вбитих українців, Росія намагається розвивати наступи на різних ділянках фронту, щоб здобути переваги за столом переговорів.

Проте російські вимоги давно відомі. ТСН.ua, посилаючись на публічні коментарі самого Путіна, вже неодноразово писав про них: зупинення мобілізації в Україні та постачань західної зброї Києву; відмова України від членства в НАТО та постійний нейтральний статус; вихід Сил оборони України з чотирьох українських областей — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, які Путін ще у вересні 2022 року незаконно записав до конституції РФ, проте російська армія їх повністю не контролює тощо.

До того ж, як повідомив Reuters, посилаючись на кілька російських джерел, Путін також вимагає, щоб основні західні держави письмово зобов’язалися припинити розширення НАТО на схід і скасували частину санкцій проти Росії, зокрема щодо заморожених $300 млрд активів російського Центробанку. Проте й це не щось нове. Росія вже давно лобіює розмороження хоча б частини активів ЦБ РФ. А щодо скасування декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року, де Україна та Грузія отримали обіцянку щодо майбутнього вступу, про це ще наприкінці січня цього року говорив заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко.

Адміністрація Трампа вже неодноразово повторювала, що США визнають обґрунтованість стурбованості Росії щодо розширення НАТО на схід і готові обговорювати це питання з Москвою. Зокрема, днями в інтерв’ю ABC News це вкотре повторив спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог, додавши, що вступ України до Альянсу не обговорюється. Про Стамбул-2 він сказав, що з росіянами будуть також обговорюватися «питання територій, які вони контролюють», і можливі межі компромісу. Адже в Туреччині також будуть присутні американці та представники ключових європейських столиць. Разом із цим спецпредставник Трампа вкотре нагадав:

Реклама

“Якщо Трамп вважатиме, що його використовують, і немає жодної надії на прогрес у майбутньому, він скаже: „Ми з цим покінчили. Європо, тепер ви відповідальні“.

Дата публікації 23:44, 30.05.25 Кількість переглядів 21 Стамбул 2.0: Зеленський розмовляв з Ердоганом! Коли наступна зустріч?