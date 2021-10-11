Україна технічно готова до синхронізації з європейською енергосистемою - Міненерго

За словами міністра, залишається низка регуляторних питань, які необхідно вирішити.

Україна технічно готова до приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E.

Про це під час форуму "Україна ENTSO-E" 11 жовтня заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "УНІАН".

"Технічно Україна пройшла цей шлях і готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою", - сказав він.

Своєю чергою голова держкомпанії - оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що результати попереднього звіту роботи української енергосистеми відповідно до європейської енергосистеми показали оптимістичний сценарій. Зокрема, українські мережі не потребуватимуть масштабного мережевого будівництва, а також вкладення великих фінансових коштів для налагодження синхронної роботи з Європою.

Варто зазначити, що синхронізація Об'єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік. За даними оператора об'єднаної енергосистеми України - держкомпанії "Укренерго", Україна в 2022 році буде готова до тестової роботи енергосистеми в ізольованому режимі для подальшої синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.

ENTSO-E — European Network of Transmission System Operators for Electricity - Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

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