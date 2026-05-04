Україна терміново посилює оборону біля Придністров’я: що відомо (фото)
В Україні посилюють захист кордону з Придністров’ям. Наразі військові перевіряють зведення фортифікацій, рокадних доріг та зон стримування.
В Україні посилюють оборону на кордоні з Придністров’ям. Там будують захисні споруди, нові дороги для військових та зони стримування. Це роблять, щоб бути готовими до будь-яких загроз через присутність російських військ у цьому регіоні Молдови.
Про це повідомило Оперативне командування «Захід».
Чи є загроза з Придністров’я
Командувач угруповання військ «Захід» бригадний генерал Володимир Шведюк здійснив оперативну поїздку до підрозділів, що тримають оборону на придністровському напрямку.
«І хоча сценарії розвитку подій тут можуть бути варіативними — наш досвід відсічі російській збройній агресії на північних та східних напрямах нашої держави показує, що ми маємо бути готові до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. Та адекватно і ефективно на них реагувати», — зазначив Володимир Шведюк.
Під час зустрічі з командирами визначили головні кроки для зміцнення кордону. Основна увага приділяється тому, щоб підрозділи могли швидше пересуватися та вчасно отримувати все необхідне.
«Це дозволить побудувати ешелоновану систему захисту, яка дозволить оперативно реагувати на будь-які провокації чи явні прояви агресивних дій з боку самопроголошеного невизнаного сателіта РФ», — зазначили в ОК «Захід».
Основними технічними завданнями залишаються:
нарощування та підтримка інженерної фортифікації;
облаштування рокадних шляхів та доріг іншого призначення;
моніторинг зон встановлення мінних загороджень.
Повідомляється, що особливу увагу приділили безпеці цивільних. Завдяки координації військових із місцевими громадами фермери можуть проводити весняно-польові роботи навіть в умовах посиленого контролю.
«Життя в умовах війни — це дотримання громадянами та військовими певних правил та їхня співпраця на благо нашої спільної перемоги», — підкреслили у командуванні.
Також під час поїздки перевірили місцеві лікарні. Військові та медики обговорили, як краще лікувати поранених захисників та що потрібно зробити, щоб розширити можливості медичних закладів у регіоні.
Кордон з Придністров’ям — останні новини
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Російська Федерація хоче створити нову буферну зону у Вінницькій області — з боку невизнаного Придністров’я.
Проте військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський наголосив, що державі-агресорці навряд чи вдасться створити «буферну зону» у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я, де базується невелике російське військове угруповання.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами ТСН.ua зазначив, що Росія прагне створити буферну зону вздовж усіх кордонів, зокрема з Білоруссю, а також на Чернігівщині та Сумщині. Водночас він зауважив, що наразі не вбачає загрози з боку невизнаного Придністров’я.