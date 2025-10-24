ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
538
Час на прочитання
2 хв

Скільки грошей не вистачає Україні на газ: Свириденко вразила сумою

Після російських ударів Україна шукає мільярди на газ. Уряд має дві стратегії, як покрити дефіцит.

Руслана Сивак
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Російські атаки на газові сховища створили критичну ситуацію з енергозабезпеченням України, незважаючи на накопичений запас у 13,2 мільярда кубометрів. Як наслідок, країні терміново необхідно мобілізувати близько 2 мільярдів євро для форсованого додаткового імпорту газу.

Про це сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише Суспільне.

«Ми оцінюємо необхідний обсяг фінансування для додаткового імпорту газу в близько 2 мільярдів євро», — наголосила Свириденко.

Фінансування у два етапи

Очільниця уряду представила подвійну стратегію залучення коштів:

  1. Внутрішня мобілізація: запуск внутрішніх резервів, включаючи використання коштів із Резервного фонду та активне фінансування діяльності «Нафтогазу» з боку банківського сектору.

  2. Залучення міжнародної підтримки: активізація співпраці з ключовими фінансовими інституціями, такими як ЄБРР та Європейський інвестиційний банк, для отримання грантів і позик.

Свириденко також повідомила про перші позитивні зрушення від міжнародних партнерів: Норвегія надає Україні грант у розмірі 150 мільйонів доларів.

Німеччина підтвердила надання додаткових 60 мільйонів євро до відповідного фонду після сьогоднішньої зустрічі з міністром енергетики Німеччини. Ці кошти також будуть спрямовані на термінову закупівлю газу.

Раніше ми писали, Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Подібна тактика вже застосовувалася РФ в попередні два опалювальні сезони, але тоді вона не принесла результату.

Також повідомлялося, в України є проблема з газом, і пов’язана вона з російськими атаками на інфраструктуру, з проваленим менеджментом і закупівлею. Існує дуже великий ризик, що вже у грудні-січні газу не вистачатиме, що становить загрозу для опалювального сезону.

538
