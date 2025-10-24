Скільки грошей не вистачає Україні на газ: Свириденко вразила сумою

Юлія Свириденко

Російські атаки на газові сховища створили критичну ситуацію з енергозабезпеченням України, незважаючи на накопичений запас у 13,2 мільярда кубометрів. Як наслідок, країні терміново необхідно мобілізувати близько 2 мільярдів євро для форсованого додаткового імпорту газу.

Про це сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише Суспільне.

«Ми оцінюємо необхідний обсяг фінансування для додаткового імпорту газу в близько 2 мільярдів євро», — наголосила Свириденко.

Фінансування у два етапи

Очільниця уряду представила подвійну стратегію залучення коштів:

Внутрішня мобілізація: запуск внутрішніх резервів, включаючи використання коштів із Резервного фонду та активне фінансування діяльності «Нафтогазу» з боку банківського сектору. Залучення міжнародної підтримки: активізація співпраці з ключовими фінансовими інституціями, такими як ЄБРР та Європейський інвестиційний банк, для отримання грантів і позик.

Свириденко також повідомила про перші позитивні зрушення від міжнародних партнерів: Норвегія надає Україні грант у розмірі 150 мільйонів доларів.

Німеччина підтвердила надання додаткових 60 мільйонів євро до відповідного фонду після сьогоднішньої зустрічі з міністром енергетики Німеччини. Ці кошти також будуть спрямовані на термінову закупівлю газу.

Раніше ми писали, Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Подібна тактика вже застосовувалася РФ в попередні два опалювальні сезони, але тоді вона не принесла результату.

Також повідомлялося, в України є проблема з газом, і пов’язана вона з російськими атаками на інфраструктуру, з проваленим менеджментом і закупівлею. Існує дуже великий ризик, що вже у грудні-січні газу не вистачатиме, що становить загрозу для опалювального сезону.