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Україна тимчасово закриває пункти пропуску на кордонах з Росією та Білоруссю - Шмигаль

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Рішення про закриття є тимчасове.

Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією та Білоруссю у відповідь на воєнні дії.

Про це під час брифінгу сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 26 лютого.

"Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією та Білоруссю.
Дуже важливий момент: громадяни України, які на даний момент перебувають на території цих країн і хочуть повернутися додому, зможуть в'їхати до України спокійно, безперешкодно. І ми закликаємо повертатися додому - доведіть, що ви - на стороні світла", закликав очільник.

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