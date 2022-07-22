Україна, Туреччина та ООН офіційно підписали угоду щодо розблокування експорту зерна

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш підписали угоду про експорт зерна.

Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Київ не підписував прямих домовленостей з Російською Федерацією.

Про це стало відомо під час церемонії підписання угод щодо експорту українського зерна.

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Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія. Від турецької сторони документ підписав міністр оборони Хулусі Акар, від РФ - міністр оборони Сергій Шойгу.

Генсек ООН назвав підписання угод "маяком надії". Він заявив, що створено спільний координаційний центр для моніторингу вивезення зерна. Своєю чергою турецький лідер Ерджеп Ердоган додав, що морські вантажоперевезення у Чорному морі відновляться найближчими днями.

Відповідно до підписаних домовленостей, будуть створені "зелені коридори" для вивезення зерна з трьох портів України:

"Одеса", "Південний", "Чорноморськ".

Розмінування українських портів не проводитиметься, для проходу суден використають безпечні фарватери

Watch live: Russia and Ukraine are signing an agreement with Turkey and the UN to allow grain shipments to resume https://t.co/VDKxZWE8Fk — Sky News (@SkyNews) July 22, 2022

Як повідомляло раніше М іністерство інфраструктури України, українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександр Кубраков 22 липня прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання проблеми, пов'язоної із блокадою Росією українського зерна.

"У рамках візиту українська сторона провела зустріч з генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем. В фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден", - йдеться у повідомленні відомства.

Варто зазначити, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна та Росія не укладатимуть двосторонніх договорів. Також в ОП запевнили, що країна-терористка РФ не супроводжуватиме судна з українським зерном, інакше Україна надасть "негайну військову відповідь". До того ж, усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах у разі виникнення такої потреби.

Нагадаємо, РФ готова розблокувати експорт українського зерна в обмін на зняття санкцій щодо постачання зерна з Росії.

Українське зерно заблоковане Росією: ціна падає, як розраховуватися з пайовиками. Іван Чайківський у ТСН

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