Україна, Туреччина та ООН призупинили рух суден "зерновим коридором" 2 листопада

У середу, 2 листопада, Україна, Туреччина та ООН не узгодили рух суден "зерновим коридором". Таке рішення є тимчасовим.

Україна, Туреччина та ООН вирішили призупинити дію "зернового угоди" на середу, 2 листопада.

Про це 1 листопада повідомили у представництві ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ).

"Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати будь-який рух суден у межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада", - йдеться в повідомленні.

При цьому Спільний координаційний центр зазначає, що таке рішення є тимчасовим та екстреним.

Нагадаємо, 29 жовтня Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у Севастополі, коли було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

У Держдепі США заявили, що Росія знову робить їжу зброєю проти українців, і закликали Москву повернутися до виконання угоди.

Тим часом сьогодні, 1 листопада, інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах, а звіти про них передали російській та українській делегаціям.

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