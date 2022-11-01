Україна, Туреччина та ООН призупинили рух суден "зерновим коридором" 2 листопада

У середу, 2 листопада, Україна, Туреччина та ООН не узгодили рух суден "зерновим коридором". Таке рішення є тимчасовим.
Україна, Туреччина та ООН вирішили призупинити дію "зернового угоди" на середу, 2 листопада.
Про це 1 листопада повідомили у представництві ООН у Спільному координаційному центрі (СКЦ).
"Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати будь-який рух суден у межах Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада", - йдеться в повідомленні.
При цьому Спільний координаційний центр зазначає, що таке рішення є тимчасовим та екстреним.
Нагадаємо, 29 жовтня Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у Севастополі, коли було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.
У Держдепі США заявили, що Росія знову робить їжу зброєю проти українців, і закликали Москву повернутися до виконання угоди.
Тим часом сьогодні, 1 листопада, інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах, а звіти про них передали російській та українській делегаціям.
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