Україна у червні отримає майже 4 мільйони доз вакцини від коронавірусу

Поставки вакцини триватимуть впродовж червня 2021 року.

Україна в червні загалом отримає 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу. Це разом з тими поставками препарату, які вже відбулись і які ще мають надійти.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю НВ.

Глава МОЗ не міг уточнити, скільки саме ще прибуде доз вакцини, але зазначив, що на сьогодні поставки ще тривають.

"Я зараз не скажу цифру, але в червні з усіма поставками, які в нас доїжджають, то це буде 3,9 мільйона доз вакцини. Просто чому я не кажу зараз? Бо у нас розпочалось привезення Pfizer, з 473 тисяч доз уже було дві поставки по 117 тисяч доз, і за кошти державного бюджету також закуплена вакцина Pfizer, 500 тисяч доз. Щосереди вони поставляють близько 60 тисяч доз, тому просто зараз не скажу точно, скільки вже приїхало з цієї партії", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, які переваги матимуть щеплені двома дозами українці.

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