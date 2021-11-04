Україна у Глазго погодилася відмовитися від використання вугільної енергетики

Вугілля вважається джерелом найбільшого забруднення атмосфери.

На кліматичному саміті у Глазго більше 40 країн, серед яких є Україна, погодилися поступово відмовитися від використання вугільної електроенергії, оскільки ця корисна копалина вважається джерелом найбільшого забруднення атмосфери.

Про це повідомляє британське видання Guardian.

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Великі країни-споживачі вугілля такі, як Канада, Польща, Південна Корея, Україна, Індонезію та В’єтнам, поступово припинятимуть використання цієї корисної копалини для виробництва електроенергії. Я к пише видання, деякі з найбільш залежних від вугілля країни - Австралія, Китай, Індія та США, не були включені в угоду. Так, країни з великою економікою зроблять це до 2030-х років, а країни з меншим ВВП – до 2040-х.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів , а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, викликаного минулорічними карантинами.

Ця угода, укладена за посередництва Великої Британії в Глазго, включає зобов’язання десятків країн, що розвиваються, а також розвинених країн припинити використання вугілля. За даними видання, більше 100 фінансових установ та інших організацій також погодилися припинити фінансування розробки вугілля.

За оцінками експертів, для того, щоб світ залишався в межах 1,5 °C, розвинені країни повинні поступово відмовитися від вугілля.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомляв, український уряд започаткував програму справедливої трансформації вугільних регіонів. За його словами, йдеться не про закриття шахт, а про трансформацію, яка відбуватиметься поетапно, з відповідним соціальним та інвестиційним переорієнтуванням вугільних регіонів”.

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