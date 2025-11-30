«Україна у надскладному положенні»: Залужний розкрив ціль РФ і стривожив прогнозом

Залужний / © Associated Press

Росії не потрібні окуповані території. Ціллю номер один для РФ є Україна з її суб’єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу.

Про це пише посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний в колонці для LIGA.net.

«Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності. Проте як показав час, і його досягти не вдалося», — зазначив Залужний.

Також він припускає, що апетити Росії можуть виходити за межі України. І все це через нерозуміння політичної мети РФ та відсутність власного політичного бачення, яке, імовірно, ґрунтувалося на можливих політичних цілях глобальних гравців.

«Але навіть якщо таке розуміння прийде, то слідуючи тій самій теорії воєн, будь-яке зволікання на війні шкодить тому, хто наступає. Росіяни цього не можуть допустити — тоді такий очікуваний мир в Україні без побудови нової архітектури безпеки хоча б у Східній Європі просто неможливий», — каже Залужний.

Дипломат вказує на ілюзії західних політиків, які «вимальовували рожеві сценарії чи підігравали один одному, розмірковували про відбудову України». Експерти також говорили про «майбутні вибори в Україні». А в цей час лінія бойового зіткнення впевнено рухалася у бік Дніпра, а вже сьогодні — й у бік Запоріжжя та Харкова.

«На це вже мало хто звертає увагу. Інколи складається враження, що навіть на фронті, як і сто років тому, вже чекають не перемоги, а довгоочікуваного миру», — наголосив він.

Москва, відзначає він, скористалася слабкістю колективного заходу та міжнародних інститутів. Вона сформувала досить зрозумілу не тільки для військового керівництва ціль, яка не стосується вирішення окремих територіальних претензій або «захисту російськомовних» громадян України.

«Росію не цікавить Донецька або Луганська області, хіба їхній мобілізаційний потенціал. Ціллю номер один для Росії є Україна. Саме Україна з її суб’єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Чи не тому сьогодні так важко знайти порозуміння щодо зупинки війни? Такі цілі публічно не оголошуються або принципово викривлюються, щоб притягнути якомога більше прибічників», — пояснив Залужний.

Але питання, у якій формі передбачалося позбавлення України суверенності і відновлення імперських амбіцій, додає дипломат, залишиться на розгляд історикам.

«Але характер подій з осені 2021 року, протягом 2022 року і дотепер, особливо поширення недовіри до ЗСУ, виявлені корупційні зв’язки окремих членів РНБО, а також риторика і поведінка російського керівництва, не залишають сумнівів щодо цілі Росії: Україна має припинити своє існування як незалежна держава.

Він закликає усіх українців запам’ятати цей висновок.

«Його розуміння має лягти в основу побудови власної стратегії збереження держави. А вона має бути побудована з політичної мети, яку визначить вище військово-політичне керівництво держави», — завершив Залужний.

«Гарантіями безпеки можуть бути членство України в НАТО, ядерна зброя на українській території або потужні Збройні Сили, здатні протистояти Росії. Проте сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО чи будь-якої іншої країни, окрім Росії, України та Китаю, це питання взагалі не може обговорюватися», — наголосив він.