Україна у полоні злив і гроз: на які регіони "налетить" небезпечна погода 8 червня

В Україні 8 червня прогнозують різке погіршення погодних умов.

Погода в Україні у вівторок, 8 червня, очікується дощовою та грозовою. Опади прогнозують синоптики у всіх регіонах України.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Так, за даними синоптиків, температура повітря почне підвищуватися. Найспекотніше буде у південній і західній Україні, там вдень прогнозують до +25 градусів, а місцями аж до +26 градусів.

На Сході синоптики прогнозують дощі та грози. Температура вдень від +21 градусів до + 23 градусів. Уночі буде прохолодніше до 14 градусів тепла.

На Заході пройдуть дощі, місцями з грозами, подекуди дощитиме і вночі. Повітря вдень прогріється до 25-26 градусів тепла, вночі опуститься до +11 до +14 градусів.

У південній частині країни також прогнозують дощі. Вночі від +12 до +15 градусів, а вдень 23-25 градусів тепла. На півночі країни гроза, дощі. Нічна температура сягатиме від +12 до +14 градусів, а вдень до + 24 градусів.

У Центрі також дощі з грозами. Температура вдень від +21 до + 23 градусів. У Києві теж грози і дощі.

Укргідрометцентр

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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