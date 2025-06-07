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Україна у "зоні торнадо": екологи попереджають про збільшення кількості катаклізмів
Україна все частіше стикається з небезпечними смерчами — екологи пов’язують це зі зміною клімату.
В Україні, ймовірно, спостерігатиметься збільшення випадків смерчів і торнадо. Це пов’язано з тим, що наша країна входить в «зону торнадо».
Про це повідомив еколог Олександр Соколенко в етері «Київ24».
За словами експерта, смерч і торнадо — це різні назви одного й того самого метеорологічного явища.
«Тобто у нас це називають смерчем, у США називають торнадо, але це одне й те саме метеорологічне явище. Механізм утворення в них однаковий. Тому коли ми говоримо про торнадо і смерчі, то кажемо про загрозу, яка є і для нас», — заявив Соколенко.
Україна входить до так званої зони «торнадо», де можливе утворення цих небезпечних атмосферних явищ. Через зміну клімату та підвищення середньої температури зростає ймовірність виникнення сильних гроз, граду і смерчів, особливо за різких перепадів температури.
«Тому, по-перше, треба бути уважним. По-друге, враховувати зміни клімату, а саме те, що у нас середня температура на рік зростає, з’являється дедалі більше періодів дуже спекотної погоди навесні і влітку. При різкій зміні погоді, надходженні холодного повітря, наприклад, з півночі Атлантики, при зіткненні двох повітряних контрастних мас можуть утворюватися не тільки потужні грози, гради, але й такі явища, які ми називаємо торнадо або смерч», — заявив експерт.
Соколенко зауважив, що поки що неможливо точно передбачити появу таких явищ, але їх частота, за останніми спостереженнями, зростає.
Нагадаємо, 3 червня над Черніговом вирував гігантський смерч.
Напередодні подібна негода спостерігалася у Чернігові 30 травня. Тоді великий вихор кружляв у хмарах безпосередньо над центром міста.
За прогнозом метеорологів, цього літа в Україні зросте кількість смерчів і торнадо.
Навесні подібне явище зафіксували і на Київщині — у Броварському районі. Свідки зняли на відео, як вихор піднімає пил та уламки на значну висоту.