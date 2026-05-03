Україна уразила два танкери біля входу до порту "Новоросійськ" – Зеленський

Україна продовжує системну боротьбу з російським «тіньовим флотом» нафтових танкерів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту — уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть. Дякую начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та нашим ВМС України за незмінно корисні результати. Українська далекобійність буде всебічно розвиватися — на морі, у небі та на землі», — написав він.

Атаки на танкери: що відомо

Нагадаємо, раніше Україна офіційно підтвердила серію успішних атак на нафтові танкери, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій. Українські дрони уразили чотири судна «тіньового флоту» в акваторіях Чорного та Середземного морів.

Особливістю операцій стала їхня географія: три танкери були атаковані морськими дронами у Чорному морі, а ще один об’єкт уразили повітряні дрони в Середземному морі — на відстані понад 2000 км від українських кордонів.

Дата публікації 09:32, 03.05.26

