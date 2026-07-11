Танкер / © Associated Press

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У ніч проти 11 липня Сил оборони України завдали ураження плавзасобам противника в акваторії Азовського моря, зокрема уражено 21 танкер РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Ці танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи кошти для фінансування війни РФ проти України», — йдеться у повідомленні.

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Генштаб ЗСУ додає, що також уражено чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд, які використовуються РФ для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки діяльності портової інфраструктури.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Раніше повідомлялося, що уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів РФ. Найрезультативнішою стала ніч проти 9 липня. Тоді безпілотники СБС поцілили у 12 танкерів, один суховантаж та один буксир. Загалом у період від 6 до 9 липня ударами українських дронів було уражено 25 танкерів, 6 суховантажів, один пором та один буксир.

Тим часом Росія тимчасово зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, який з’єднує річку Дон з Азовським морем. Також припинили прийом заявок на проходження через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря.

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