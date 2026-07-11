ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
337
Час на прочитання
1 хв

Україна уразила ще 21 танкер РФ — Генштаб

Танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Танкер

Танкер / © Associated Press

У ніч проти 11 липня Сил оборони України завдали ураження плавзасобам противника в акваторії Азовського моря, зокрема уражено 21 танкер РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Ці танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи кошти для фінансування війни РФ проти України», — йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ додає, що також уражено чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд, які використовуються РФ для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки діяльності портової інфраструктури.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Раніше повідомлялося, що уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів РФ. Найрезультативнішою стала ніч проти 9 липня. Тоді безпілотники СБС поцілили у 12 танкерів, один суховантаж та один буксир. Загалом у період від 6 до 9 липня ударами українських дронів було уражено 25 танкерів, 6 суховантажів, один пором та один буксир.

Тим часом Росія тимчасово зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, який з’єднує річку Дон з Азовським морем. Також припинили прийом заявок на проходження через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
337
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie