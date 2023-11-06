Україна успішно атакувала головний судноремонтний завод у Криму: ISW оцінили наслідки

Атокований судноремонтний завод "Залив" у Керчі є найбільшим судноремонтним заводом у Східній Європі.

Ввечері 4 листопад ЗСУ завдали успішних ударів по російській морській та портовій інфраструктурі на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також читайте Росія атакувала Україну дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО

Американські аналітики зазначають, що судноремонтний завод "Залив" є найбільшим судноремонтним заводом у Східній Європі та, ймовірно, основним ремонтним об’єктом для ЧФ у Криму після успішного удару України по російському державному судноремонтному заводу "Севморзавод" у Севастополі у вересні цього року.

"Ступінь пошкодження ремонтних потужностей на суднобудівному заводі "Залив" невідома, хоча наявні супутникові зображення свідчать про те, що український удар, ймовірно, не завдав шкоди, яка б порушила його роботу в середньо- та довгостроковій перспективі, на відміну від попереднього удару на об'єкт Севморзавод", - йдеться у повідомленні.

Суднобудівний завод "Залив" планував побудувати 14 бойових кораблів, призначених для ЧФ у період з 2016 по 2021 рік, зокрема вісім корветів проєкту 22800 "Каракурт". За даними ISW, лише три корвети спущені на воду.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про черговий удар по Чорноморському флоту Росії у Криму.

Читайте також: