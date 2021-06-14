Україна увійшла до "зеленої" зони за критеріями ЄС: що це означає

Україна стала відповідати одному з критерії ЄС щодо скасування обмежень для мандрівників.

Україна увійшла до "зеленої" зони карантину відповідно до критеріїв Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Офісу президента.

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"Усі області України перебувають у "зеленій" зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в "зелену" зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення", – заявив Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Зеленського.

Зазначимо, таким чином Україна відповідає одному з критеріїв для скасування обмежень для всіх мандрівників з третьої країни. Однак такий показник має утримуватися щонайменше 14 днів.

Згідно з рекомендаціями ЄС, існують й інші критерії, які продовжують враховуватися. Серед них - прогрес у вакцинації населення проти коронавірусу, стабільна тенденція до зменшення кількості нових випадків, кількість проведених тестів, 4-відсотковий показник позитивних тестів на COVID-19 серед усіх проведених тестів.

"Взаємність (рішення. - Ред.) слід надалі враховувати у кожному конкретному випадку", - наголошується в рекомендаціях ЄС.

Нагадаємо, МОЗ планує переглянути індикатори для "зеленої зони" з урахуванням поширення COVID-19, зважаючи на вимоги Євросоюзу. За його словами, одним із індикаторів є епідпоріг для грипу та ГРВІ, який рахується тільки на епідемічний сезон. Саме цей індикатор і планується змінити згідно з вимогами ЄС.

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