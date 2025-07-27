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Україна увійшла в топ-10 країн за витратами на армію — інфографіка
Зростання витрат України на оборону становить +838% у порівнянні з 2020 роком.
За останні п’ять років Україна збільшила витрати на оборону майже у 10 разів і тепер за цим показником займає 8 місце серед усіх країн світу. Однак Росія на підтримку своєї агресії витрачає значно більше грошей, посідаючи третю сходинку в рейтингу.
Таку інформацію опублікували аналітики проєкту UA War Infographics.
За даними Стокгольмського інститутом дослідження проблем миру, 2024 року витрати України на оборону становили 64,7 млрд доларів. Зростання витрат становить +838% у порівнянні з 2020 роком.
2020 року Україна витрачала на оборону майже в 10 разів менше — 6,8 млрд доларів. Різке зростання почалося 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ. Того року витрати становили уже 41,2 млрд доларів.
На першому місці за витратами на оборону перебувають Сполучені Штати Америки — понад $997 млрд.
У трійці лідерів також Китай — понад $313 млрд та Росія — $149 млрд.
Зростання витрат першої трійки порівняно з 2020 роком склало: 24%, 10% і 126% відповідно.
Із країн першої десятки найменше збільшили свої витрати на оборону Японія (+3%), Франція (+10%) та Китай (+10%).
Нагадаємо, минулого 2024 року аналітики Global Firepower помістили Збройні сили України на 20 місце в рейтингу найсильніших армій світу. Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін назвав цей рейтинг «смішним».