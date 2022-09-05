Україна отримала шість млрд євро на фінансування цифрових проєктів у межах програми ЄС “Цифрова Європа”.
Україна в межах програми ЄС “Цифрова Європа” отримала на фінансування цифрових проєктів шість млрд євро. Це наблизить нашу країну до цифрового безвізу.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Гроші допоможуть розвинути важливі напрями: високопродуктивний комп'ютинг, штучний інтелект, дані та хмарні послуги, цифрові навички, використання цифрових технологій в економіці та суспільстві. Починаючи з цієї осені та до 2027 року, українські компанії зможуть подати заявки, щоб отримати фінансування”, - наголосив Михайло Федоров.
Нагадаємо, що окупанти "Ураганами" знову накрили Дніпропетровщину.
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